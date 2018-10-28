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رياضة

رأسية سواريز تعزز تقدم برشلونة بالتلاتة أمام ريال مدريد .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:54 م
لويس سواريز
لويس سواريز
يسري غازي
أضاف لويس سواريز ثالث أهداف فريق برشلونة فى مرمى ريال مدريد بالدقيقة 74 من ضربة رأسية قوية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الإسباني.

شهدت مجريات الشوط الثانى استحواذ للكرة من جانب لاعبى الريال فى محاولة لتعديل النتيجة ونجح لانجلى مدافع برشلونة فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة من أمام رأس كريم بنزيما.

ونجح مارسيلو فى الدقيقة 50 بتقليص الفارق وتلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من جانب ايسكو سددها فى حراسة دفاعات الفريق الكاتلونى معلنا الهدف الأول للريال.

وأنهى برشلونة الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد أحرزهما كوتينهو ولويس سواريز فى غياب أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسى.

وأهدر الكرواتى لوكا مودريتش فى الدقيقة 54 فرصة حقيقية لإدراك التعادل عقب تسديدة الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وأضاع كريم بنزيمة فى الدقيقة 57 كرة خطيرة وسددها داخل منطقة الجزاء لتصطدم بأقدام مدافعى برشلونة ومرت الى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 60 أضاع لويس سواريز فرصة حقيقية لتعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثالث عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء للميرنجى سددها بقوة تصطدم فى عارضة الحارس الملكى وأهدر كريم بنزيمة هدفا فى الدقيقة 67 كريم بنزيما بعدما تلقى تمريرة عرضية سددها برأسه تعلو عارضة الحارس الكتلوني.



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