الأهلي السعودي يفوز على وفاق سطيف في كأس زايد بمشاركة عبد الشافي

حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا خارج الديار على وفاق سطيف بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "8 ماي 1945" في لقاء الذهاب من دور الـ 16 بكأس زايد.



وحمل محمد عبد الشافي المحترف في صفوف الأهلي شارة القيادة طول المباراة .



وسجل الهدف الوحيد لفريق الأهلي اللاعب عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، فيما باءت محاولات وفاق سطيف لتعديل النتيجة بالفشل.



ويستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء ديسمبر، على ملعب الجوهرة، في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

