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أخبار العالم

أول تصريح من الرئيس البرازيلي الجديد عقب فوزه بالانتخابات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:49 ص
يائير بولسونارو
يائير بولسونارو
رويترز
تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب المنتمي لليمين المتشدد جائير بولسونارو بإصلاح الوضع المالي للبلاد وبإعادة توجيه العلاقات الدبلوماسية في أول تعليق علني له بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات على منافسه اليساري فرناندو حداد.

وقال بولسونارو إنه سيبدأ خفض العجز المالي وتقليص الدين العام وخفض أسعار الفائدة.

وتعهد أيضا بتغيير ما أسماه الانحياز السياسي في العلاقات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة.
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