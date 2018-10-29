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منوعات

بيع 190 لوحة مقابل أكثر من 3 ملايين رينجت بماليزيا في 4 ساعات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
بيعت 190 لوحة فنية مقابل مبلغ 2ر3 مليون رينجت (الدولار يوازي 17ر4 رينجت) خلال 4 ساعات فقط في مزاد أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحصلت لوحة زيتية للفنان سيد أحمد جمال على أعلى سعر بلغ 420 ألف رينجت، وقد رسمت في عام 1957 وتصور نساء يؤدين رقصة تقليدية.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن أحد المسؤولين المنظمين للمزاد إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الخاملة فقد جذب المعرض العديد من جامعي التحف واللوحات، مشيرا إلى أن المزاد ضم أيضا 15 عملا للفنان خليل إبراهيم الذي له إسهامات بارزة في عالم الفن منذ عام 1962 .
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