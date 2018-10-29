مدبولى: الحكومة واجهت احتكار السلع بشكل عاجل ولن نسكت على التجاوز في حق الشعب

اكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة لن تسكت على اى مخالفة أو تجاوز في حق الشعب لافتا إلى تدخل الحكومة بشكل سريع وعاجل لمواجهة الاحتكار مع تعاون المواطنين الشرفاء لمواجهة اى من تلك التجاوزات .



وقال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين ، أن زيادة أسعار البطاطس نتجت عن احتكار بعض التجار وتم التعامل معهم على الفور بتطبيق القواعد والقانون مما أدى لانخفاض أسعار كافة السلع الغذائية وطرحت المواطنين مشددا على أن من يحتكر السلع سيتم وضعه تحت طائلة القانون.



وأوضح في مؤتمر صحفي علي هامش زيارة رئيس الوزراء، للشرقية ، ان هناك ظاهرة انتشرت فى مصر لإحتكار بعض السلع مؤخرا مثل البطاطس والطماطم ، ولكننا لن نسكت علي هذا الأمر .



وأشار إلي أن الدولة ترحب بكافة التجار الشرفاء ، وانه فيما يتعلق بأزمة البطاطس فإنه تم إنحسار الأزمة ، موضحا إنه سيتم إستلام 10 الاف طن من البطاطس ونزولها للأسواق قريبا.

