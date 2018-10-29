الرئيس السيسي يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال فبراير 2019

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى دعوة من السفير ولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، وذلك لحضور المؤتمر الذي سيتم تنظيمه في ميونيخ في شهر فبراير المقبل، للاستماع إلى رؤية سيادته وللاستفادة من تجربة مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب باعتبار أن مصر صاحبة تجربة ناجحة في هذين المجالين إلى جانب الاستماع لرؤية مصر حول أزمات المنطقة وتجربتها الناجحة أيضا فيما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.



وأشار السفير بسام راضي ، في تصريح له اليوم ، إلى أن مؤتمر ميونيخ يعد بمثابة منصة هامة على مستوى العالم حيث يشهد عصفا ذهنيا ويدعى إليه الرؤساء والزعماء وكبار المسئولين الاستراتيجيين على مستوى العالم حيث يتم من خلاله بلورة أفكار تقدم لرؤساء الدول والحكومات للاستفادة بها في إطار تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقال : إن الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه برئيس مؤتمر ميونيخ للأمن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من أحداث في السنوات الماضية ، وما مرت به المنطقة من ظروف مثلت تشخيصا خاطئا وعلاجا خاطئا للظروف التي كانت تمر بها والتي اعتبرت أن الحل يكمن في تغيير الأنظمة فقط.



ونوه بأن الرئيس السيسي أكد أهمية بناء الوعي بين الشعوب للعربية وصياغة حلول سليمة للمنطقة في ضوء ظروفها الراهنة، والتي تختلف عن الأوضاع التي تمر بها أوروبا التي تشهد ديمقراطيات راسخة.



وأفاد المتحدث بأن رئيس مؤتمر ميونيخ أشاد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب ورؤيتها الثاقبة بشأن إيجاد حلول للأزمة السورية إلى جانب جهودها في عملية الإصلاح الاقتصادي وإنشاء مشروعات عملاقة أدت إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب ، وهو ما أدى إلى أن مصر لم يخرج منها لاجيء واحد خارج حدودها منذ عام 2016 وحتى الآن.

