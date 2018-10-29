عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور

فاز منتخب عمان للكرة الطائرة على نظيره الأردني بنتيجة ٣/٠ ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية للطائرة التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة الدولي.



وجاءت نتيجة الاشواط : ٢٥-١٢ ، ٢٨-٢٦ ، ٢٥-١٥.





الجدير بالذكر أن البطوله يشارك فيها 7 دول و هي العراق و عمان و فلسطين و الجزائر و البحرين و الأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.



وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.