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رياضة

عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:14 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
ريهام بكير
فاز منتخب عمان للكرة الطائرة على نظيره الأردني بنتيجة ٣/٠ ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية للطائرة التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الاشواط : ٢٥-١٢ ، ٢٨-٢٦ ، ٢٥-١٥.


الجدير بالذكر أن البطوله يشارك فيها 7 دول و هي العراق و عمان و فلسطين و الجزائر و البحرين و الأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
عمان تفوز على الأردن ٣ /٠ بالبطولة العربية للطائرة .. صور
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