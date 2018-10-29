غدا.. حسم مصير مباراة ليستر سيتي مع كارديف سيتى بعد وفاة مالكه

تدرس رابطة أندية الدوري الإنجليزي، تأجيل مباراة فريق ليستر سيتي أمام كارديف سيتي، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن الجولة 11 من البريميرليج.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مصير اللقاء المزمع إقامته في العاصمة الويلزية "كارديف"، سيتحدد غدا الثلاثاء.



وتعيش الكرة الإنجليزية حالة حداد على وفاة مالك نادي ليستر سيتي، رجل الأعمال التايلاندي، فيتشاي سريفادانابراباه، إثر تحطم طائرته الخاصة، بعد مباراة فريقه أمام ويستهام، السبت الماضي، ما أسفر عن وفاته و4 مرافقين آخرين.



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون، في كأس الرابطة، التي كانت ستقام غدا الثلاثاء، حدادا على رحيل رجل الأعمال التايلاندي.



وأقام لاعبو ليستر سيتي، مراسم تأبين مالك النادي، في ملعب "كينج باور"، اليوم الإثنين، حيث وضعوا الورود في مكان خاص، برفقة عائلة فيتشاي، التي تقدمها نجله إياواتا.



وكان رجل الأعمال التايلاندي، يتمتع بشعبية جارفة في المدينة، حيث فاز الفريق في عهده، بلقب البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه، موسم 2015-2016.