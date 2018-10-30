الأورمان تدعم زواج 28 عروسة يتيمة فى محافظة الفيوم.. صور

يعلن المركز الاعلامى لجمعية الأورمان عن أن الجمعية تساهم فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال مساعدة زواج ل 28 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة الفيوم وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن.



وأكد الاستاذ احمد عبدالمؤمن المستشار الاعلامى لجمعية الاورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.



وأوضح مؤمن أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة الفيوم (ابشواى – اطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق )



وأشار مؤمن الى أن الجمعية نجحت حتى الآن في اعادة اتمام زواج عدد 16,715 عروسة يتيمة فى جميع المحافظات بتكلفة وصلت الى 81,266,350 جنيه.