ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الأورمان تدعم زواج 28 عروسة يتيمة فى محافظة الفيوم.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
نبيـل أبو السعـود
يعلن المركز الاعلامى لجمعية الأورمان عن أن الجمعية تساهم فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال مساعدة زواج ل 28 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة الفيوم وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن.

وأكد الاستاذ احمد عبدالمؤمن المستشار الاعلامى لجمعية الاورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح مؤمن أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة الفيوم (ابشواى – اطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق )

وأشار مؤمن الى أن الجمعية نجحت حتى الآن في اعادة اتمام زواج عدد 16,715 عروسة يتيمة فى جميع المحافظات بتكلفة وصلت الى 81,266,350 جنيه.
الأورمان تدعم زواج 28 عروسة يتيمة فى محافظة الفيوم.. صور
الأورمان تدعم زواج 28 عروسة يتيمة فى محافظة الفيوم.. صور
الأورمان تدعم زواج 28 عروسة يتيمة فى محافظة الفيوم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

أماكن شراء كراسات شروط شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

طالب يعتدى على مدرسه بسبب تعنيفه لعدم التزامه بحضور الطابور

صرف المعاشات المحولة لبنك ناصر ومرتبات موظفيه عن طريق فوري

إيهاب جلال المرشح الأقوى لخلافة حسام حسن في المصري

السيسي يوجه الشكر للشركات الألمانية العاملة في مصر

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الـ15

تركيا تعلن بدء التنقيب عن النفط في البحر المتوسط بشراء سفينة جديدة

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

ريال مدريد يكشف حجم إصابة فاران

بشار الأسد يسقط العقوبات عن الفارين من الجيش السوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

فيديو

السيسي: ضاعفنا الطاقة الكهربائية في مصر خلال 30 شهرا ..فيديو
السيسي يشيد بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.. فيديو
صاحب ورشة لتصنيع الفخار: تونس واليابان من أكثر الدول المنافسة لمصر.. فيديو
شاهد.. زوجان يفتتحان منزلهما للزوار لعرض مقتنيات للحرب العالمية الأولى
الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟