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عبد المنعم السيد: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد
هاني حسين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقات بين مصر وألمانيا بدأت في التطور بشكل جيد.

وأضاف، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا بدأ في الزيادة، حيث وصل حجم التبادل إلى 6.8 مليار دولار.

وتابع:" ألمانيا تتوجه إلى مصر وأفريقيا، وتعمل على إنشاء صندوق استثمار لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الالمانية والاوروبية المتوجة للاستثمار في أفريقيا ودعمها بمليار يورو، وسيبدأ تفعيله مع بداية عام 2019".

وأكمل:" ألمانيا تري أن هناك كنزا داخل أفريقيا لم يتم استثماره بشكل جيد".
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