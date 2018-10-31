جولة مفاجئة لوزير النقل على السكك الحديدية والمترو

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية؛ لمتابعة عمليات التشغيل والخدمة المقدمة لجمهور الركاب.





وتفقد الوزير، خلال جولته، أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، واطمئن على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب، كما تفقد عدد من القطارات بالمحطة، وهي: "قطار ٢٠١٤ القاهرة أسوان، و قطار ٩٧٦ القاهرة الاقصر".





والتقى وزير النقل، عددًا من الركاب، للاستماع حول الخدمة المقدمة إليهم، حيث أكدوا التحسن الكبير والملموس في انتظام قيام القطارات، خلال الفترة الماضية.





وعن بعض التهدئات التي تقوم بها السكك الحديدية على بعض الخطوط؛ أوضح الوزير أنها بسبب أعمال التحديث للإشارات والتي تهدف لزيادة معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.





وعن خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا؛ أوضح عرفات أن الوزارة- ممثلة في هيئة السكك الحديدية- تنفذ خطة شاملة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب حيث يتم تنفيذ مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر لتصل نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة لحوالي 35% لتحقيق أعلى معدلات الأمان، وكذلك تنفيذ خطة لإنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، وتجديد مسافة ألف كيلومتر تجديدا شاملا، بالإضافة الى إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد مطورة، في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.





وعقب ذلك، توجه عرفات إلى محطة مترو الجيزة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، حيث اطمئن على زمن التقاطر والخدمة المقدمة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، واستكمال مراحل الخط الثالث.



