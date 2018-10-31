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رياضة

أول مباراة لريال مدريد تحت قيادة سولاري أمام ميليا بكأس ملك إسبانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ميليا الذي يلعب في الدرجة الثالثة بالدوري الإسباني، اليوم، الأربعاء، الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "ألفاريز كلارو"، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتعد مباراة ريال مدريد أمام ميليا، هي أول مباراة تحت قيادة سانتياجو سولاري مدرب الفريق الجديد، الذي تولى تدريب الملكي أول أمس، خلفًا لجوليين لوبيتيجي مؤقتًا.

وكان ريال مدريد أعلن مساء أمس، في بيان رسمي، إقالة لوبيتيجي من تدريب الفريق، وقام بتعيين سانتياجو سولاري مدرب الكاستيا مؤقتًا، حتى الاستقرار على مدرب جديد خلال الفترة القادمة.

ولعب الملكي هذا الموسم تحت قيادة لوبيتيجي، 14 مباراة في جميع البطولات، وحقق الفوز في 6 مباريات وخسر مثلهما، بينما تعادل مباراتين.

وتلقى الميرنجي هزيمة قاسية في الكلاسيكو أمام برشلونة، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويمر ريال مدريد بحالة سيئة طوال الفترة الماضية، خاصة بعد رحيل المدير الفني زين الدين زيدان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي.
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