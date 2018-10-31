ممثل التجمع بتنسيقية الأحزاب: نناقش ملف مكافحة الإرهاب في منتدى شباب العالم

قال عمرو عزت ، أمين شباب حزب التجمع وعضو تنسيقية الأحزاب أننا سنشارك فى منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بشرم الشيخ من يوم 3 نوفمبر ولمدة ثلاثة ايام، مشيرا إلى أن أهم الملفات التى سنركز عليها هى ملف تنمية أفريقيا عام 2063 وملف الأورموتوسطى "الشراكة والتنمية المستدامة" ، بالإضافة إلى ملف الأشخاص ذوى الإعاقة.



وأشار عزت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش ايضا خلال منتدى شباب العالم ملف الشركات الناشئة فى دول العالم ، مؤكدا ان هناك اكثر من محور سنركز عليه فى المنتدى وهى محور علاقة مصر بأفريقيا والدور المصرى فى أفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل مصر ، خاصه فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى عام 2019.



وأكد أمين شباب حزب التجمع وعضو تنسيقية الأحزاب أننا سنناقش أيضا فى المنتدى ملف مكافحة الارهاب والأمن القومى فى القارة الأفريقية فى ضوء أجندة 2063 ، بالإضافة إلى مناقشة ملف الشراكة والتكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة.



وأوضح اننا سنقوم ايضا بتحسين الصورة السيئة عن مصر لدى بعض شباب الدول الأفريقية بأن مصر منسلخة من هويتها الأفريقية وانها لم تقدم شيىء للقارة الأفريقية ، مؤكدا أننا سنحسن هذه الصورة السلبية ونؤكد على أن مصر بطبيعتها دولة أفريقية جغرافيا قبل أن تكون دولة عربية.



ويذكر أن النسخة الثانية من منتدى شباب العالم تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 3- 6 نوفمبر ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة.

