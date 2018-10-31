واشنطن تعرب عن قلقها إزاء غارات تركية على مواقع كردية بسوريا

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها الشديد تجاه الضربات التركية على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا.



وكان الجيش التركي أعلن على "تويتر" أنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الأربعاء، فقتل 23 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني المحظور.



وقال الجيش إن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمال العراق، منها جبال قنديل أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.



ونفذت تركيا في الشهور القليلة الماضية ضربات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردًا في تركيا عام 1984.