تعاون قضائي بين محكمة النقض والقضاء العسكري

قال المستشار محمد رضا مستشار العلاقات بمحكمة النقض ونائب رئيس المحكمة، إن المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضر اليوم، بقاعة المكتبة بدار القضاء العالي الدورة التدريبية لأعضاء القضاء العسكري والمقرر له اليوم للإطلاع وللتعرف على أعمال محكمة النقض، وألقى كلمة رحب فيها بالحضور والأعضاء المصريين والأشقاء العرب وأوضح مدى التعاون الارتباط بين القضائيين.





وأضاف أن القضاء العسكري لديه كافة الإجراءات والضمانات القضائية ويتوافر له الجيدة والنزاهة والموضوعية كالقضاء العادي ويمتاز بسرعة الفضل ومن هنا يأتي التعاون التماثل بين القضائيين.





وأضاف أن محكمة النقض مستعدة تماما لاستقبال كافة الدورات التدريبية في المجال القضائي بالتعاون مع وزارة العدل وكافة الجهات المعنية تماشيا مع دور مصر الريادي الدائم في مجال التعاون مع كل الأشقاء في كافة المجالات في ظل قيادة الرئيس السيسي وأجاب رئيس مجلس القضاء الأعلى على كافة تساؤلات أعضاء القضاء العسكري بمختلف الرتب.



