البحر الأسود يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

تمكن مسلسل البحر الاسود من التفوق على جميع الأعمال الدرامية التركية التي عرضت أمس الأربعاء وتصدر نسب المشاهدة، وذلك وفقًا للقائمة التي اصدرها موقع gecce التركي.



اما المركز الثاني في هذه القائمة فكان من نصيب مسلسل لا يسمع الأطفال، بينما جاء مسلسل المجتمع النفاث في المركز الثالث.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر بها مسلسل البحر الاسود نسب المشاهدة في تركيا حيث تمكن من تحقيق نجاح كبير منذ عرض الحلقات الاولى منه كما أنه يحظى بنسبة مشاهدة جيدة في الكثير من الدول العربية.