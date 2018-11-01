نادي القضاة يهنئ النائب العام لاختياره رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة

هنأ نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ المستشار نبيل صادق النائب العام؛ لنيله عن استحقاق وجدارة منصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة بأغلبية أصوات تجاوزت 80% في الانتخابات التي خاضها اليوم في دولة موريشيوس في ختام فعاليات المؤتمر السنوي العام للجمعية.



صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم النادي.



وقال النادي في بيان له منذ قليل: "يأتي ذلك الاختيار الذي صادف أهله، تأكيدا لتقدير الدول الإفريقية للقضاء المصري وتوثيقا وإقرارا بريادة النيابة العامة المصرية في كل المحافل الدولية وتتويجا لمجهودات المستشار نبيل صادق النائب العام".



وأضاف النادي؛ "وإذ ينتهز نادي قضاة مصر هذه الفرصة العظيمة ليعبر عن خالص تقديره للدور العظيم الذي تقوم به النيابة العامة ورجالها الشرفاء وعلى رأسهم النائب العام في استقرار الأمن الداخلي لقيامهم بالنيابة عن المجتمع أمام القضاء، وتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة ومباشرة الدعوى الجنائية، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وإحالتهم للمحاكمة داعين الله لهم بدوام التوفيق والسداد والرقي والتميز".