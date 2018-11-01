أشرف عبد الباقي يرفع لافتة كامل العدد لمسرحية جريمة في المعادي..صور

افتتح أشرف عبدالباقي، اليوم الخميس، أول ايام عروض مسرحيته الجديدة "جريمة في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بحضور جماهيري كبير ليرفع عبدالباقي لافته كامل العدد للأسبوع الاول لمشروعه الجديد والمقام علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد.



وعكف أشرف عبدالباقي علي مدار الشهور الماضية على اختيار المجموعة الجديدة التي يصل عددها الي ٤٠ شابا وفتاة، وقام بتدريبهم، ليضع اللمسات الفنية للعرض المسرحي الجديد الذي يتكون من فصلين، ويعرض ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع علي مسرح نجيب الريحاني.



مسرحية "جريمة في المعادي .. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، إخراج اشرف عبدالباقي وانتاج و"وورك شوب" للإنتاج الفني، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.