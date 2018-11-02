موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن زيارة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب للقاهرة التى دامت لـ6 ساعات، وأقامت خلالها في فندق تكلفت 95 ألف دولار، خلال جولتها الخارجية الأولى التى شملت مصر وغانا ومالاوي، حيث ركزت خلالها على قضية الدفاع عن الأطفال.



ونقلت القناة،عن موقع كوارتز الأمريكي قوله إن سجلات الإنفاق الفيدرالية، هي التى أظهرت قيمة تكلفة الزيارة بالفندق الذي تبدأ سعر الغرف فيه من 119 دولارا، فيما يمكن استئجار الجناج الرئاسي مقابل 699 دولارا، شاملا الضرائب التي تقدر بـ 156.50 دولارا، بحسب موقع الفندق على الإنترنت.



وأشارت القناة إلى أنه تم سداد تكاليف إقامة ميلانيا في 30 سبتمبر، أي قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السبت السادس من أكتوبر، ولم تبين السجلات بنود الإنفاق المفصلة للإقامة بالفندق أو عدد الغرف التي تم استئجارها.



ونقلت القناة عن المتحدثة باسم السيدة الأولى في أمريكا قولها إن ميلانيا لم تقض الليلة في الفندق.





