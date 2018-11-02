ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن زيارة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب للقاهرة التى دامت لـ6 ساعات، وأقامت خلالها في فندق تكلفت 95 ألف دولار، خلال جولتها الخارجية الأولى التى شملت مصر وغانا ومالاوي، حيث ركزت خلالها على قضية الدفاع عن الأطفال.

ونقلت القناة،عن موقع كوارتز الأمريكي قوله إن سجلات الإنفاق الفيدرالية، هي التى أظهرت قيمة تكلفة الزيارة بالفندق الذي تبدأ سعر الغرف فيه من 119 دولارا، فيما يمكن استئجار الجناج الرئاسي مقابل 699 دولارا، شاملا الضرائب التي تقدر بـ 156.50 دولارا، بحسب موقع الفندق على الإنترنت.

وأشارت القناة إلى أنه تم سداد تكاليف إقامة ميلانيا في 30 سبتمبر، أي قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السبت السادس من أكتوبر، ولم تبين السجلات بنود الإنفاق المفصلة للإقامة بالفندق أو عدد الغرف التي تم استئجارها.

ونقلت القناة عن المتحدثة باسم السيدة الأولى في أمريكا قولها إن ميلانيا لم تقض الليلة في الفندق.


loading...

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-11-2018 والقنوات الناقلة

وفاء صادق تبدأ تصوير فيلم فيرس

بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد

روسيا تعتزم إطلاق 35 صاروخا في 2019

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

تعرف على حكم ارتداء النقاب

جامعة الأزهر: تدريب أساتذة الطب على إجراء الاختبارات الإلكترونية

إيمي طلعت زكريا تكشف عن دورها في الموقف

تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة

صحف الإمارات: مدبولي يشدد على أهمية تعزيز التعاون مع جنوب السودان.. الأمن البحريني يحبط محاولة تهريب مطلوبين.. اتفاق على توحيد برلماني ليبيا المتنافسين.. وترامب يهدد بإطلاق النار على قوافل المهاجرين

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟