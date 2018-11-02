ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
البهى عمرو
وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـمسجد الصحابة بشرم الشيخ، لأداء صلاة الجمعة، ويرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان " دور الشباب في بناء الدول والحضارات" .

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ومن ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تنفيذ الدورة التثقيفية الخامسة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة لعدد : مائة وخمسين إمامًا بمديرية أوقاف الفيوم لمدة يومين.
loading...

ترشيحاتنا

بشرة خير للعاملين بالدولة..توجه رئاسي لدراسة وضع هيكل أجور المواطنين قبل انتهاء السنة المالية..نواب البرلمان:أمر حتمى لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشية..ونائب:تشكيل لجنة حكومية لزيادة المعاشات

ربة منزل تقدم على الانتحار بمبيد حشرى بسبب طلاقها بالبحيرة

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

خبير مروري: تكثيف الخدمات بالطرق السريعة لتسهيل توافد المواطنين على ملعب برج العرب

بسبب وفاة حفيدته .. فلاح يهاجم قافلة لعلاج فيروس سي بالبحيرة

برلماني لبناني: حرب مرتقبة بين حزب الله وتل أبيب

شاهد لحظة وفاة الفنانة نورهان فى الأب الروحى ..فيديو

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

وزيرة الصحة تتوجه لشرم الشيخ لتفقد خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

فيديو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم
لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ
وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟