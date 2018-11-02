ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بالتفاصيل .. الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية تضرب الاقتصاد الإيراني في مقتل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:36 م
العقوبات تستهدف قطاعات
العقوبات تستهدف قطاعات حيوية للاقتصاد الإيراني
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، والمقرر فرضها الاثنين المقبل، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار استراتيجية أمريكية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها باعتبارها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني ما يلي:

- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينج لاين والشركات التابعة لها.

- المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

- قطاع الطاقة الإيراني.

- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

- إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
loading...

ترشيحاتنا

فخر الإمام إندونيسي عمل في تنظيف البيوت من أجل التعليم بالأزهر.. فيديو

العثور على جثة مدرسة مطعونة بالرأس داخل شقتها بقنا

تفاصيل اكتشاف أقدم منحدر لبناء الأهرامات يحل لغز تشييدها.. فيديو وصور

تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

بشرة خير للعاملين بالدولة..توجه رئاسي لدراسة وضع هيكل أجور المواطنين قبل انتهاء السنة المالية..نواب البرلمان:أمر حتمى لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشية..ونائب:تشكيل لجنة حكومية لزيادة المعاشات

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب

جروس يحفز بدلاء الزمالك عقب الفوز على دجلة

نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث إطلاق نار في لندن

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

جدول أعمال منتدى شباب العالم في يوميه الأول والثاني.. فيديو
تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو
شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم
هالة زايد تكشف استعدادات وزارة الصحة لمنتدى شباب العالم .. فيديو
الصحة: 6.5 مليون شخص خضعوا للمسح الشامل لفيروس سي خلال 45 يوما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟