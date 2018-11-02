تموين الدقهلية تشن حملة لضبط مخالفات البدالين بقرى المنصورة

شنت ادارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية اليوم الجمعه حملة برئاسة مصطفى الطنطاوى كبير مفتشى التموين ومحمد زكى السيد البيسى و محمود عبد الغنى كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على عدد من قرى المركز بناء علي تعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليه و عماد حمدى مدير الرقابة التموينة بالمديرية.



و اسفرت الحملة عن ضبط الشربينى .ص.ر البدال التموين لتجميعه 544 كيس سكر بمقدار 5032 جنيها سلعة تموينية مدعمة وتحرر محضر رقم767 لسنة 2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة كما تم ضبط (شعبان .ى.ا )البدال التموين لتصرفه فى سلع تموينية قدرها 1550 جنيها وتحرر محضر رقم766 /2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة.



كما تم ضبط (فتحى .س.م )البدال التموين بناحية محلة دمنة لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية تحرر محضر رقم 2310 لسنة 2018 جنح مركز المنصورة وضبط (احمد .ر.م ) البدال التموين بناحية محلة دمنة لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية وتحرر محضر رقم 2311 لسنة 2018 جنح مركز المنصورة و ضبط (سكينة .غ.ا ) البدال التموين بناحية محلة دمنة لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية وتحرر محضر رقم 2312 لسنة 2018 جنح مركز المنصورة.



كما تم ضبط (عبد الوهاب .ا.ا )صاحب سوبر ماركت بناحية مركز المنصورة لم يقم بالاعلان عن الاسعار وتحرر محضر رقم 764 لسنة 2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة و ضبط (محمد .ر.ق) بدال تموين بناحية محلة دمنة لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية وتحرر محضر رقم765 لسنة 2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة كما تم ضبط (شعبان .ى.ا )البدال التموين لتصرفه فى سلع تموينية قدرها 1550 جنيها وتحرر محضر رقم766 لسنة 2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة.



كما تم ضبط (رامى .م.ع ) صاحب سوبر ماركت بناحية مركز المنصورة لوجوعدد 11 برطمان عسل نحل غر مدون عليه تاريخ الانتاج والصلاحية وتحرر محضر رقم 768 لسنة 2018 امن دولة طوارئ مركز المنصورة