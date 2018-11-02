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توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:34 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أسباب عدم قدرته على تقديم برنامجه لمدة 6 أيام في الأسبوع، قائلا:" أقدم برنامجي على قناة "الحياة" 3 أيام في الأسبوع ومدة الحلقة ساعتين فقط، لأنني لا أستطيع العمل طوال 6 أيام متواصلة بسبب ظروفي الصحية الصعبة".

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كنت أعاني من إصابة في قدمي اليسرى وصلت إلى حد الشلل، وتمنعني من الجلوس لفترة طويلة على الهواء".

وتابع:" لا يستطيع برنامجي بمفرده أن يقدم علم التنمية البشرية في الإعلام".
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