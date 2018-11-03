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قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قدمت مصممة الأزياء المغربية صوفيا الآوي مجموعة من العبايات المغربية، والمصنوعة من الحرير، والتي تحمل الطابع الناعم، والبسيط، وقد اضافت بلها بعض التطريزات بالشغل اليدوي، والكريستال.

واستخدمت صوفيا الألوان الأساسية في كل العبايات فقد استخدمت اللون الأحمر، والأصفر والأزرق، والموف، والاخضر، والاوف وايت، وقد تنوعت الالوان لتناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى أن جميع التصميمات اعتمدت على الطابع المغربي، والتي استخدمت فيه اللون الذهبي والفضي.

وكانت جميع التصميمات يمكن أن تتماشى مع المرأة المحجبة والمراة الغير محجبة، وذلك لما تتمتع به من طابع شرقي ومحتشم للغاية، ولكن بلمسة عصرية وانثوية جذابة.

وقام بالحضور نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرين من الفنانين.

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد الاخبارية..
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
قفاطين مغربية بلمسة أنثوية من توقيع صوفيا الآوى.. صور
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