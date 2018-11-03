مدرب تونس السابق: الأهلي لم يسرق الفوز.. والترجي استحق الخسارة

وجه التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، صدمة قوية الى جماهير نادي الترجي عقب خسارة فريقهم من النادي الأهلي بثلاثية في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.



وقال معلول في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي كان يستحق الفوز في تلك المباراة ولم يسرق الفوز بالأخطاء من الترجي على الرغم من وجود أخطاء تحكيمية.



وأضاف:" الأهلي يستحق الفوز رغم الأخطاء التحكيمية وكان الأخطر في كثير من أوقات المباراة ، وهناك الكثير من لاعبي الترجي لم يكونوا في أفضل حالاتهم بالمباراة.



واكمل:" الترجي ساعد الأهلي في تحقيق الفوز خاصة وأنه ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي ساعدت الأحمر في تحقيق الفوز".