ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب تونس السابق: الأهلي لم يسرق الفوز.. والترجي استحق الخسارة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
نور عادل
وجه التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، صدمة قوية الى جماهير نادي الترجي عقب خسارة فريقهم من النادي الأهلي بثلاثية في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي كان يستحق الفوز في تلك المباراة ولم يسرق الفوز بالأخطاء من الترجي على الرغم من وجود أخطاء تحكيمية.

وأضاف:" الأهلي يستحق الفوز رغم الأخطاء التحكيمية وكان الأخطر في كثير من أوقات المباراة ، وهناك الكثير من لاعبي الترجي لم يكونوا في أفضل حالاتهم بالمباراة.

واكمل:" الترجي ساعد الأهلي في تحقيق الفوز خاصة وأنه ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي ساعدت الأحمر في تحقيق الفوز".
loading...

ترشيحاتنا

إصابة قوية لنجم الأهلي في مباراة الترجي

شريف إكرامي: شوط الحسم في رادس 9 نوڤمبر موعدنا

شركة أوكرانية: الانتهاء من توريد 15 عربة ترام إلى الإسكندرية نهاية 2019

دليلك الكامل لتغذية طفلك فوق الـ8 أشهر

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

الأهلى والترجى .. البلايلي يقلص الفارق و يحيى آمال التوانسة

احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور

الكشف عن صفقة بين ساركوزي وأمير قطر مقابل تنظيم الدوحة كأس العالم 2022

صدمة جديدة للترجي بعد الخسارة من الاهلي بثلاثية بنهائي أفريقيا

مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

كارتيرون: تعرضت لاعتداء من أحد لاعبي الترجي

نوال الزغبي تكشف عن صناع ألبومها.. وتتعاون مع ابن حميد الشاعري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟