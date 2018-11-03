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انطلاق فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
بدء فعالية E Freedom
بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم
كتب محمد عبد المنعم
انطلقت فعالية E Freedom ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وشملت الفعالية عددا من الأنشطة منها مايلي :

معرض للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي يتم إنتاجها بطريقة مبدعة وغير تقليدية - "cafe World "وهو عبارة عن ساحة يلتقي فيها الشباب من مختلف الجنسيات إلدارة حوارات ونقاشات مختلفة، مع عرض أهم نقاط الحوار من خالل شاشة كبيرة - مكان مخصص لممارسة الألعاب الإلكترونية؛ حيث تعقد من خلاله مباريات ومسابقات من خلال خمسة فرق من المحترفين، ويتشارك معهم مجموعات اخرى من الشباب المشارك في المنتدى.

كما تضمنت معرض استكشف مصر "Egypt Explore "الذي يضم مجموعة من الغرف التي تعكس الثقافة المصرية، منها على سبيل المثال: غرفة "صوت مصر" لعرض األغاني والتراث الفني المصري وغرفة للواقع الافتراضي "Reality Visual "والتي تتيح للفرد السفر إلى محافظات ومدن مصر المختلفة؛ للتعرف على أبرز المعالم السياحية بها، وغرفة الرحالة "Room Nomads "يتم من خلالها تقديم معلومات حول أهم التطبيقات الحديثة التي تسهل عملية السفر، وتبادل الشباب من خاللها خبراتهم وتجاربهم حول رحالتهم في مختلف أنحاء العالم.

كما تضمنت تجربة لتكنولوجيا "hydrographic "التي تستخدم الماء في الطباعة ،وشهدت الفعالية إقبالا شديدا من الشباب المشاركين بالمنتدى من جنسيات مختلفة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة تكنولوجية مختلفة ومبتكرة .

وتمثل فعالية E. Freedom بكل أنشطتها عالم من الترفيه التعليمي ي يتيح للشباب الفرصة؛ لمشاركة الفن والاختراعات، فضلا عن عن اكتشاف الثقافات الجديدة من خالل أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السالم من مصر لكل شباب العالم عبر منتدى شباب العالم.
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