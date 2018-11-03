طب أسنان بنات الأزهر تقيم احتفالية لتخريج الدفعة الخامسة من خريجات ماليزيا

نظمت كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، احتفالية لتخريج الدفعة الخامسة من خريجات ماليزيا، بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وسفير ماليزيا بالقاهرة محمد حنيف عبد الرحمن، وايزال بن انوال، المستشار التعليمى بالسفارة، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.





تم تنظيم الاحتفالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.





وقال الدكتور مصطفى عبد الغني، عميد الكلية، إننا نخرج سفيرات للأزهر الشريف فى كل بلاد الدنيا، مشيدًا بخريجات ماليزيا من الدفعة الخامسة مؤكدا أنهم نماذج مضيئة داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى استمرارية العلاقة بين الخريجات وكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة والتى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء .





وتضمن الحفل فقرات فنية وثقافية لخريجات ماليزيا ، علما بأنه سبق تخرج أربع دفعات قبل ذلك وتم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم علميا ودينيا وخلقيا حتى يصبحوا بحق سفيرات للأزهر الشريف فى قلب قارة آسيا .





كما تم استخراج أول شهادة باللغة الإنجليزية فى الجامعة من كلية طب الأسنان بنات الأزهر، وتم إعطاء كل الخريجات شهادات تخرج باللغة العربية والإنجليزية وبيان درجات باللغة العربية والإنجليزية وساعات معتمدة باللغة العربية والإنجليزية.



