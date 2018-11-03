ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طب أسنان بنات الأزهر تقيم احتفالية لتخريج الدفعة الخامسة من خريجات ماليزيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نظمت كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، احتفالية لتخريج الدفعة الخامسة من خريجات ماليزيا، بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وسفير ماليزيا بالقاهرة محمد حنيف عبد الرحمن، وايزال بن انوال، المستشار التعليمى بالسفارة، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تم تنظيم الاحتفالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الغني، عميد الكلية، إننا نخرج سفيرات للأزهر الشريف فى كل بلاد الدنيا، مشيدًا بخريجات ماليزيا من الدفعة الخامسة مؤكدا أنهم نماذج مضيئة داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى استمرارية العلاقة بين الخريجات وكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة والتى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء .

وتضمن الحفل فقرات فنية وثقافية لخريجات ماليزيا ، علما بأنه سبق تخرج أربع دفعات قبل ذلك وتم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم علميا ودينيا وخلقيا حتى يصبحوا بحق سفيرات للأزهر الشريف فى قلب قارة آسيا . 

كما تم استخراج أول شهادة باللغة الإنجليزية فى الجامعة من كلية طب الأسنان بنات الأزهر، وتم إعطاء كل الخريجات شهادات تخرج باللغة العربية والإنجليزية وبيان درجات باللغة العربية والإنجليزية وساعات معتمدة باللغة العربية والإنجليزية. 

كما تم عقد تدريب للطلبة الخريجات ثلاثة أشهر بدون مقابل مادى وتم عمل شهادات إمتياز لهم كما شاركت طبيبات أسنان الأزهر فى ورش عمل تدريبية حول التركيبات المثبتة والمتحركة للطلبة بهدف ثقل الجانب المهارى والفنى لديهم ، إلى جانب مشاركتهم فى كافة الانشطة المجتمعية مثل القوافل الطبية التى نظمتها الكلية للمعاهد الازهرية والمدارس ودور رعاية الأيتام .
loading...

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي 25 قرشا

الجالية المصرية باليونان: محاولات الإرهاب الخسيس لن تنجح في مصر

رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن

علي جمعة يكشف عن 3 أمور أوصى بها رسول الله عند سماع المؤذن

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

جامعة أولم الألمانية تؤسس فرعا لها في القاهرة

مدرب الترجي: حكام نهائي إفريقيا أمام الأهلى لا يتمتعون بالنزاهة.. فيديو

مصرع غواص خلال عملية انتشال جثث ضحايا طائرة ليون إير الإندونيسية

الحبيب علي الجفري يكشف عن ثمرة وثواب الحب في الله بالدنيا والآخرة

رشا مجدي تنعي شهداء المنيا.. وتؤكد: يزدنا قوة وإصرارا

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة الشقيقتين السعوديتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

الأرصاد: الطقس خريفي على أغلب الأنحاء ..فيديو
رشا مجدي تنعي شهداء المنيا.. وتؤكد: يزدنا قوة وإصرارا
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت ..فيديو
رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟