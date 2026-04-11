عودة تصوير فيلم “الساعة 7” استعدادا لطرحه قريبا في دور العرض

استأنف فريق عمل فيلم “الساعة 7” تصوير مشاهده من جديد اليوم، بعد فترة من التوقف، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة للانتهاء من العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في دور السينما قريبًا. ويأتي استئناف التصوير وسط حالة من الحماس بين صُنّاع الفيلم، خاصة مع اقتراب المراحل النهائية للإنتاج.

يقدم النجم محمد الشرنوبي خلال أحداث الفيلم دورًا مميزًا ومختلفًا، حيث يجسد شخصية شاب يُدعى “يوسف”، يعيش حالتين متناقضتين تمامًا. ففي النهار يظهر بشخصية هادئة ومتزنة، بينما يتحول في المساء إلى شخصية أخرى مغايرة كليًا، وهو ما يضعه في مواقف درامية معقدة تعكس صراعًا داخليًا حادًا، ما يضيف بعدًا نفسيًا وتشويقيًا للأحداث.



يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم نور إيهاب، وندى موسى، ومحمود حافظ، وأحمد الرافعي، ومحمد ثروت، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يضيفون تنوعًا للأحداث.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم تجربة سينمائية مختلفة.

ومن المتوقع أن يشهد “الساعة 7” اهتمامًا واسعًا عند طرحه، خاصة في ظل قصته غير التقليدية وأداء أبطاله، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في الموسم السينمائي المقبل.