بايرن ميونخ يقع في فخ التعادل مع فرايبورج في البوندسليجا..فيديو

تعادل نادي بايرن ميونخ مع نادي فرايبورج بهدف لمثله، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الدرجة الأولى الألماني "البوندسليجا "، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري.



ونجح البايرن في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب الشاب سيرج جنابري، قبل أن يسجل لوكاس هولير هدف التعادل لفريق فرايبورج.



وبهذا التعادل يستمر نادي بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق فرايبورج إلى النقطة 13 في المركز العاشر.



