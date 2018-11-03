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رياضة

روما يواصل نتائجه المتخبطة ويتعادل مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي..فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق روما مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة بالجولة الحادية عشرة من البطولة.

تقدم جوردان فيرتو في الدقيقة 33 ضربة جزاء، وفي الدقيقة 85 من زمن اللقاء نجح أليساندرو فلورينزي في إنقاذ روما من هزيمة محققة بتسجيل التعادل.

النتيجة ترفع رصيد فيورنتينا إلى 16 نقطة في المركز السادس، متساويًا مع روما السابع بفارق الأهداف.



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