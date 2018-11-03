تفاصيل حادث سيارة محمد رمضان.. انفجار إطار وتهشم أخرى كرايسلر ومصرع سوداني

أوضحت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز امبابة باشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الاول لنيابات كرداسة تفاصيل مصرع سوداني الجنسية واصابة تايلنديين في تصادم مع سيارة زوجة الفنان محمد رمضان .



واشارت التحقيقات التي باشرها اسلام شاكر مدير نيابة كرداسة ومركز امبابة انه اثناء سير سيارة هيونداي فيرنا تابعة لاحدي شركات التوصيل اعلي محور 26 يوليو قبل نفق فودافون باتجاه ميدان لبنان تقل 5 اشخاص سائق واخر مصري وزوجته تايلندية وصديقهم تايلندي والخامس سوداني الجنسية انفجر الاطار الامامي الايسر للسيارة ما ادي الي اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.



واضافت التحقيقات انه فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة كرايسلر سوداء اللون تستقلها زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها ويقودها سائق زوجة الفنان فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الايمن ما ادي لاصابة 3 من مستقلي السيارة الهيونداي المصري وزوجته التايلندية والتايلندي الاخر بكدمات والتواءات وجروح طفيفة بينما اصيب صديقهم السوداني 41 سنة بخبطة شديدة بالراس ادت الي دخوله في غيبوبة نتيجة اصابته بنزيف تم نقله الي المستشفي وفارق الحياة بعدها بساعة متاثرا باصابته.



وأصيب زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بكسور بالقدمين بينما تهشمت السيارة الهيونداي بالكامل وتهشمت مقدمة "كبوت" سيارة زوجة رمضان



ووجهت النيابة للسائق عبد العزيز 27 سنة تهمتي القتل الخطأ للمتوفي السوداني والاصابة الخطأ ل 3 آخرين وامرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.