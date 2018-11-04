رامي عياش يحيي حفل الموسيقى العربية.. اليوم

يحيي النجم اللبناني رامي عياش، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا ضمن فاعليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ27، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ويحيي "عياش" الحفل برفقة الفرقة الموسيقية بمصاحبة المايسترو مصطفى محمود، ومن المقرر أن يقدم عياش باقة متنوعة من أشهر أغنياته.



يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحلين الموسيقار ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أخرى بين عربية وأجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.