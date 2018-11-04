الغرابلي: بدء الضخ التجريبي لشبكة المياه بمطروح

عقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مؤتمرًا شعبيًا مع أهالى مدينة سيدى براني، مؤكدا حرصه على الاستماع لشكاوى المواطنين والتواصل معهم بحضور النائب مهدى العمدة وياسر عامر رئيس مجلس المدينة والقيادات التنفيذية والشعبية.



استعرض المحافظ خلال اللقاء عددا من مطالب واحتياجات أهالي المدينة، مؤكدًا على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، حيث تقرر البدء فى الضخ التجريبي لشبكة مياه الشرب بالمدينة ومراجعة تحميل الشبكة مع صيانتها، ودعم المدينة ب8 سيارات نقل مياه الشرب لتوصيل المياه إلى المناطق البعيدة.



كما قرر محافظ مطروح تشغيل 15 مدرسا من أهالى مدينة برانى لسد العجز فى عدد من التخصصات التعليمية ووجه مديرية الطرق والتخطيط بمراجعة ودراسة رصف عدد من الطرق والشوارع للتيسير على المواطنين.



كما تم دعم المدينة بسيارة تصليح أعطال الكهرباء مع توزيع السيارات شرق وغرب المدينة لخدمة عدد أكبر من المواطنين مع دعم المدينة بعدد 2 عمال و2 فنيين من شركة الكهرباء ، والتوجيه لشركة كهرباء مطروح بدراسة سرعة توصيل التيار الكهربى للإدارة التعليمية ببرانى.