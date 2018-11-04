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رياضة

أول تعليق لـ مدرب المنتخب السعودي عقب التتويج بكأس آسيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا أن المنتخب حقق كل أهدافه التي جاء من أجلها إلى إندونيسيا ببلوغه نهائيات كأس العالم في بولندا مبكرًا وتتويجه بلقب بطولة كأس آسيا 2018.

وقال العطوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب ختام المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية "أخطرت اللاعبين بأهمية التأهل إلى كأس العالم مصحوبين بإنجاز التتويج باللقب الآسيوي، وحققنا كل أهدافنا في إندونيسيا".

وأضاف "وصلنا إلى إندونيسيا مبكرا، وحققنا المطلوب بالمغادرة كآخر منتخب رفقة كأس البطولة، كنت واثقا في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب، والجميع كان على قدر المسؤولية".

وأضاف: "أهنئ كافة الشعب السعودي والقيادة الحكيمة، أسعدناهم وحققنا ما كنا نصبو إليه، بعد تحقيق اللقب بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة أو حتى تعادل".

وأشاد العطوي في حديثه بالمستوى الذي قدمه لاعبه تركي العمار خلال البطولة، وقال "راهنت عليه بأن يكون نجم البطولة من قبل انطلاقها، وقد كان.. قدم العمار مستوى مميزا وكان على قدر الثقة والمسؤولية هو وجميع زملائه اللاعبين".

وحقق الأخضر الشاب الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في نهائي كأس آسيا.
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