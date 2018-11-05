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توك شو

بث مباشر للقاء الرئيس السيسي عددا من المشاركين بمنتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
توك شو
حرصا من موقع "صدي البلد" على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، على هامش المؤتمر في نسخته الثانية بمدينة السلام "شرم الشيخ".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
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