الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية لقائه بمجموعة من الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم، على هامش المنتدى في دورته الثانية، "أنا إنسان صادق وأمين ولن أتحدث إلا بما أدركه".



وأضاف "السيسي"، قبل إجابته على أسئلة الشباب المشاركين باللقاء: إنني لن أتحدث إلا بما أقتنع به، واللي بيعمل غير كده ضعيف، وأنا مش بحب الضعفاء".



وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أول أمس، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.