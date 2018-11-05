تعيين سيد محروس أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، قرارا بتعيين المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية.



وأكد وزير الأوقاف، فى بيان، أنه سيعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على تفعيل دور هذا الاتحاد في استثمار وتنمية أموال وأعيان الوقف وفِي خدمة المجتمع، لافتا إلى أنه قد تلقى دعوة من السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لحضور اجتماع الاتحادات العربية النوعية، مؤكدا أنه خلال اتصال جرى بينهما على أهمية تفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية خلال الفترة الحالية والمقبلة.



ولفت الوزير إلى أن القرار تضمن تكليف الأمين العام الجديد لاتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل دور هذا الاتحاد، علما بأن مقر الاتحاد قد تم تجهيزه بمدينة السادس من أكتوبر ملحقا بالصرح المعماري الحضاري الكبير لأكاديمية الدعاة، وأنه سيتم دعوة أعضاء الاتحاد للاجتماع بمقره الدائم بمدينة السادس من أكتوبر على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يتم انعقاده بالقاهرة يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠١٩.



ومن المقرر انعقاد الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الخميس المقبل الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨م.