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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.10%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

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