ارتفاع مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.10%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.



