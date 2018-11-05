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منوعات

الروبوت يستحوذ على نصيب الأسد في معرض الصين الدولي للواردات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
أرشيفية لعرض الروبوتات
أرشيفية لعرض الروبوتات
أ ش أ
استحوذ عرض "الروبرتات" لكبرى الشركات الصينية والعالمية علي نصيب الأسد في الجناح المخصص للتكنولوجيا الفائقة والحديثة في معرض الصين الدولي للواردات، والذي افتتح اليوم،الاثنين، بمدينة شنغهاي.

وقال ممثل شركة فونك الصينية "إن الشركة تهتم بعرض أفضل التكنولوجيات الحديثة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلي أن الهدف من مشاركتهم هو عرض أفضل إنتاج لهم في هذا المجال".

وقال ممثل شركة ناشي اليابانية "إن الشركة لها مصانع تنتج الروبرتات في الصين، مضيفًا إنها تسعي لزيادة مبيعاتها إلي دول أخري.

وبدوره، قال ممثل شركة ليناردو إن الشركة تعرض -في هذا المعرض- طائرات الهليكوبتر التي تستوردها من إيطاليا، موضحًا أن هذه الطائرات مخصصة للبحث والإنفاد وتقديم المساعدة الطيبة في أي مكان، مضيفًا "إننا نتوسع في السوق الصيني لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة".

وتتنافس شركات عديدة من بينها شركة "اتش جي شنغهاي هونج" وشركة "أوكيا"، وشركة "دي ار جروب"، وشركة "فونك"، وشركة ناشي وغيرها من الشركات علي أبراز أهم خصائص الروبرتات، والاستخدامات المختلفة لها، كما تعرض شركات أخري مثل دال وشركة نوكيا التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن شركات أخري تعمل في مجال إنتاج الطائرات.
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