التعليم تقرر تشكيل لجنة لبحث مشكلة أهالي دار السلام المحتجين أمام الوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا علقت خلاله على تجمهر مجموعة من أولياء الأمور من منطقة دار السلام، اليوم أمام ديوان عام الوزارة، لتضررهم من أحد مراكز الدروس الخصوصية، الذي أدعى قيد أبنائهم الطلاب بمدارس خاصة ثانوية، ثم اكتشفوا أن أولادهم غير مقيدين بالمدارس التى أدعى مركز الدروس الخصوصية قيدهم بها.



وقالت الوزارة في بيانها إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وجه بتشكيل لجنة على الفور مكونة من ممثلين للتعليم الخاص والتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية، لبحث الواقعة.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعداد تقرير مفصل بالرأى القانونى حول الواقعة، مناشدة أولياء الأمور بأن يتجنبوا مراكز الدروس الخصوصية، نظرًا للضرر الواقع عليهم وعلى أبنائهم من تلك المراكز.