الكهرباء: جار اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة

أعلن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، موافقة المجلس الأعلي للطاقة علي خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للفترة من 2018 حتى 2022 لتنفيذها في عدد من القطاعات المستهلكة للطاقة.



أوضح عسران خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربى- الصينى في مجال الطاقة تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة " والمنعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجارى أنه جار اعتماد الخطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلي برامج ترشيد الطاقة داخل وخارج القطاع لخفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في شبكات النقل والتوزيع وتوزيع لمبات إضاءة عالية الكفاءة بتكنولوجيا "الليد" على المستهلكين.



اشار عسران إلى أنه تم وضع استراتيجية حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.



لفت عسران إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل جاهدًا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإنشاء مشغل مستقل للشبكة TSO، وإعادة هيكلة تعريفة الأسعار بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية فى عام 2021.

