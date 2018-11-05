سفير جنوب السودان بالقاهرة: نحن ومصر كنا دولة واحدة .. فيديو

قال جوزيف موم، سفير جنوب السودان بالقاهرة، إن جنوب السودان ليست جديدة، معقبا: «جنوب السودان كانت جزءا من جمهورية السودان القديمة».



وأضاف "موم"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، "احنا ومصر كنا دولة واحدة زمان».



وأشار إلي أن جنوب السودان أعلنت استقلالها عام 2011 كنتيجة لاتفاقية السلام التي تم إبرامها بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبين القيادة السودانية في عام 2005.

