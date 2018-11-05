ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفير جنوب السودان بالقاهرة: نحن ومصر كنا دولة واحدة .. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:07 م
لسفير جوزيف موم
لسفير جوزيف موم
محمد القاضي
قال جوزيف موم، سفير جنوب السودان بالقاهرة، إن جنوب السودان ليست جديدة، معقبا: «جنوب السودان كانت جزءا من جمهورية السودان القديمة».

وأضاف "موم"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، "احنا ومصر كنا دولة واحدة زمان».

وأشار إلي أن جنوب السودان أعلنت استقلالها عام 2011 كنتيجة لاتفاقية السلام التي تم إبرامها بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبين القيادة السودانية في عام 2005.
loading...

ترشيحاتنا

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

شاهد.. لحظة وفاة ملاكم إيطالي شهير داخل الحلبة بالضربة القاضية

الأهلي والترجي في النهائي.. أشهر 5 مباريات نهائية أثارت جدلا تحكيميا في أفريقيا

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

مفاجأة.. الرئيس التونسي يرفض التعديلات الوزارية

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

مستشار رئيس تونس: الحكومة الجديدة تمثل الإخوان.. وسمعنا بالتعديل من الإعلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو
التضامن تكشف أسباب الزيادة السكانية ..فيديو
النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟