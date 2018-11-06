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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الثلاثاء 6-11-2018.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.84 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، واليورو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، 22.80 جنيه للبيع، فيما بلغ الين الياباني "100 ين" 15.95 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.87 جنيه للبيع، 17.96 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 699 جنيها للجرام، وعيار "21" نحو 612 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4896 جنيها.
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