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ثقافة

أبو ظبي تطلق فعالية تراثي مسؤوليتي في متحف قصر العين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
متحف قصر العين
متحف قصر العين
محمد مندور
تنطلق سلسلة فعاليات "تراثي مسؤوليتي" التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يوم الجمعة 9 نوفمبر، في متحف قصر العين من الساعة الخامسة عصرًا ولغاية العاشرة مساءً، بهدف إحياء الموروث الشعبي من خلال المحافظة على التراث، وتعريف الأجيال الناشئة به، وغرس حبه في نفوسهم لضمان تناقله واستمراريته.

وتوفر هذه الفعاليات تجربة ثقافية للجمهور مع الاحتفاء بالموروث الشعبي الأدائي الذي انبثق من التقاليد الاجتماعية المتوارثة والمهن الحرفية القديمة والتأثيرات الأخرى المختلفة التي كانت سائدة. وتركز فعاليات هذا الموسم على تعزيز مكانه التراث كونه رمزًا للهوية الإنسانية الخاصة بالشعوب المختلفة وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

تتضمن الفعالية العديد من البرامج المتنوعة من بينها ورشات عمل تعليمية ترفيهية، ألعاب تقليدية تراثية، كيفية صنع بعض الحرف القديمة وكيفية استعمال أدواتها وطرق تحضيرها، إلى جانب شهادات حيّة عن أهمية مثل هذه الحرف من قبل صانعيها.

وتقام ورشات عمل مصغرة لتعليم الصغار أسرار فنون الأداء في أجواء مرحة، وشرح أصول وخلفيات كل فن شعبي تحت إشراف متخصصين في التراث. إلى جانب عروض أدائية لفن العيالة والرزفة من قبل فرق مختصة، وعروض تراثية ورقصات شعبية من قبل طلاب المدارس، كما سيحظى جمهور الفعالية بتجربة ارتداء الملابس التراثية والتقاط الصور التذكارية.

ويتمكن جمهور الفعالية من خلال السوق الشعبي من التعرف على الملابس التراثية والبخور والعطور، وشراء المنتجات التراثية من مشغولات يدوية.
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