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رياضة

بوكيتينو يرفض أموال ريال مدريد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
نور عادل
رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي، العرض الضخم الذي قدمه له ريال مدريد مؤخرًا، من أجل الإشراف على تدريب الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن بوكيتينو أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأن ينسوا فكرة التعاقد معه، مؤكدًا أنه مستمر في توتنهام.

ولفتت إلى أن عدم الاستقرار والاضطراب المستمر في البيت الأبيض، هو ما دفع الأرجنتيني لرفض فكرة تدريب الميرنجي، في الوقت الحالي.

وبحسب الصحيفة، عرض ريال مدريد راتبًا سنويًا للمدرب الأرجنتيني، يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف ما يحصل عليه في توتنهام حاليًا.

وتعتبر هذه الأنباء بمثابة دفعة معنوية كبيرة لجماهير النادي، قبل المباراة المهمة التي سيخوضها الفريق، اليوم أمام آيندهوفن، بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد وضع المدرب السابق لإسبانيول، كهدف أول له بعد رحيل الإسباني جولين لوبيتيجي، بسبب سوء النتائج.

وأكدت أن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم الحالي، للقيام بمحاولة أخرى للتعاقد مع الأرجنتيني.

ووقع بوكيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في الصيف الماضي، يستمر لـ5 سنوات قادمة، كما أن النادي استطاع تجديد عقدي نجميه هاري كين وديلي آلي.
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