في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن جالا فهمي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة جالا فهمي والتي أكملت اليوم عامها الـ56، فهي من مواليد 6 نوفمبر 1962.



جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وقبل أن تتجه للتمثيل عملت بماسبيرو لسنوات وقدمت برنامجا إذاعيا ولكنها بعد ذلك تفرغت للتمثيل.



وشاركت جالا فهمي في بطولة عدة أفلام أبرزها جالا جالا وطأطأ وريكا وكاظم بيه وكيد العوالم واول مرة تحب يا قلبي، كما شاركت في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية" ومسلسل "الوسية".