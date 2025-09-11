قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وصول وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى شرم الشيخ

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
تصوير أحمد بسيوني   -  
عبد الرحمن سرحان

وصل منذ قليل، وفود أعضاء الجمعية البرلمانية المشاركة في على اجتماعات الجمعية البرلمانية التي يستضيفها مجلس النواب المصري بمشاركة رؤساء برلمانات و وفود برلمانية لحوالي 43 دولة من الدول الأعضاء وذلك خلال الفترة من 11 إلي 14 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبالهم النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UFM)، وكيل مجلس النواب.

وتنطلق اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم، وتواصل أعمالها غدا حيث يشارك في الاجتماعات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري.

و يلقي كلمة ترحيب في افتتاح اجتماعات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما يلقي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط كلمة لرؤساء الوفود المشاركة وتتضمن خارطة العمل والقضايا الملحة على طاولة النقاش، كذلك مناقشة التوصيات الختامية للاجتماعات. ويمثل استضافة مصر لهذا الحدث العام التزام الدولة المصرية بالدبلوماسية البرلمانية وجهودها لتعزيز الشراكة الأورو متوسطية.

ومن المنتظر أن تركز النقاشات خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على القضايا شديدة الحساسية التي تواجه منطقة المتوسط، و وضع رؤية وتوصيات لزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المتوسط.، وإثراء التعاون بين شباب دول المتوسط. والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في وضع أسس جديدة للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط بمشاركة الشباب.

حيث يشمل برنامج الأعمال عقد جلسة عامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اجتماعات للجان المتخصصة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، بينما يشهد الأحد المقبل الاجتماع الختامي واعتماد التوصيات والبيان الختامي للاجتماعات.

تعقد جلسات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في منتجع كليوباترا في شرم الشيخ، وتركز على تعزيز التعاون البرلماني والحوار ووضع رؤية مستقبلية لحلول قضايا المنطقة.

ويتضمن برنامج زيارة الوفود البرلمانية المشاركة فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على تنوع السياحة المصرية، وما شهدته من تطور كبير وتنمية في شتي المجالات خلال السنوات الماضية، إلي جانب أنشطة وفعاليات جانبية، حيث يشارك الوفود البرلمانية في زيارة ميدانية إلي دير سانت كاترين، أشهر المعالم الدينية والتاريخية في مصر، وكذلك رحلة بحرية على ساحل شرم الشيخ .

