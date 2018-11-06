ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنفيذ 221 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر مخالفات ببني مزار بالمنيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
رفع الإزالات والإشغالات
رفع الإزالات والإشغالات
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملات لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان وشارع الجلاء بمدينة بني مزار.

وأسفرت عن تنفيذ 221 إزالة إدارية، وتحرير 15 محضر إشغال، و34 محضر ضبط إشغال و5 محاضر رخصة بيئة ونظافة عامة و6 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

احترس قبل تناولها.. أطعمة تسبب السرطان

الصحف الكويتية: السيسي يكشف حقيقة صفقة القرن.. وممثل الشيخ صباح يشيد بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.. وتوقف عمل الخطوط الجوية وتعطيل الدراسة بالكويت

أمين الفتوى يحسم الجدل في قضية النقاب

بعثة الأهلي تبدأ الجولة الأخيرة في رحلة الحصول على اللقب الإفريقي

إسرائيل تهدد بإسقاط الأنظمة الداعمة لحماس

البيئة تنفذ حملة مكبرة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

بعد حديث السيسى عن الجمعيات الأهلية وتحديد النسل.. 7 نتائج إيجابية لمؤتمرات الشباب

#الكويت_تغرق يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: اللهم اجعلها أمطار خير وبركة

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

الموساد يقود تحركات تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الدول العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو
عبد المحسن سلامة: منتدى الشباب قدم نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات ..فيديو
عمرو مصطفى يطالب بإنشاء أكاديمية وطنية عالمية لصناعة الفنون والعلوم.. فيديو
نقيب الصحفيين: منتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟