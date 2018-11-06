تنفيذ 221 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر مخالفات ببني مزار بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملات لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان وشارع الجلاء بمدينة بني مزار.



وأسفرت عن تنفيذ 221 إزالة إدارية، وتحرير 15 محضر إشغال، و34 محضر ضبط إشغال و5 محاضر رخصة بيئة ونظافة عامة و6 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص.