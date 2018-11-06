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رياضة

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
خصص نادي الترجي التونسي وفدا رسميا لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج؛ لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد فاروق كاطو، ممثل النادي لمتابعة إجراءات الوصول والترحيب بالبعثة.

وقام وفد الترجي بالترحيب ببعثة الفريق التي وصلت منذ قليل إلى تونس، في إطار العلاقات القوية بين الناديين والمعاملة المميزة لبعثة الترجي خلال وصولها قبل مباراة الذهاب.

كان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي قام بتشكيل وفد لاستقبال بعثة الترجي قبل مباراة الذهاب ضم كل من؛ سمير عدلي المدير الإداري، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، واللواء عماد فوزي مدير أمن فرع الشيخ زايد، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين الناديين.
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