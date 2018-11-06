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منوعات

شاهد.. رسالة مي حلمي لوالدتها عبر إنستجرام بعد أزمتها الأخيرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
محمد بدران
حرصت الإعلامية مي حلمي، على مشاركة جمهورها بصورة لها برفقة والدتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "دعوة الأم هي اللي بتخرجك من أي حاجة وحشة في الدنيا ربي احفظها واجبر خاطرها واجعلها من أهل الجنة".

وكانت المذيعة مي حلمي مرت بظروف نفسية صعبة الأيام الماضية، بعد إلغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد في اللحظات الأخيرة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.

شاهد.. رسالة مي حلمي لوالدتها عبر إنستجرام بعد أزمتها الأخيرة
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